Praia do Forte sedia festival com Jorge Aragão, Timbalada e É o Tchan

A Praia do Forte recebe neste fim de semana um festival cheio de atrações. O Conexão com o Paraíso chega a sua 3ª edição nesta sexta-feira (6) e segue até o domingo (8) com shows no Castelo Garcia D’Ávila e na vila (Praça São Francisco), além de aulas de ritmos baianos para o público na vila, às 15h.

No primeiro dia, a Timbalada, É o Tchan (com a participação de Sheila Mello) e Filhos de Jorge são as atrações que agitam o Castelo Garcia D’Ávila a partir das 19h. No sábado (7), Jorge Aragão comanda um show, na noite que conta ainda com Jau, Luiz Caldas e Mudei de Nome, a partir das 18h. No domingo (08), encerrando a programação, a partir das 17h o samba do Batifun é a atração que se apresenta na vila, com um show gratuito e aberto ao público.