TUMOR

'Precisei tirar o rim esquerdo e o baço', revela Rodrigão após cirurgia

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (19), Rodrigão revelou novos detalhes da sua cirurgia para retirada de um tumor de 13cm localizado na glândula suprarrenal esquerda. No relato, o ex-BBB explicou que, durante a operação, os médicos precisaram remover o seu rim esquerdo e o baço.

“Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço (…) Na cirurgia, os médicos conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço. Por isso, preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo“, disse.

Internado em 23 de agosto em Orlando, nos Estados Unidos, após um sofrer um sangramento abdominal, Rodrigão passou pelo procedimento cirúrgico no dia 30 e ficou cerca de 15 dias no hospital. No dia 3 de setembro ele recebeu alta e segue recebendo cuidados médicos em casa, especialmente em relação à alimentação, pois não pode comer alimentos ácidos.