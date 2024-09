RETIRADA DO TUMOR

Rodrigão emociona ao cantar sobre milagre após retirar tumor

Na gravação, ele e Adriana San'Anna surgiram emocionados cantando a música gospel, agradecendo pela cura. A canção foi a versão em português da canção Too Good To Not Believe – Muito bom para não acreditar, em tradução livre – do cantor gospel Cody Carnes.