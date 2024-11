APRESENTAÇÃO CANCELADA

Preta Gil cancela show em festival por conta do tratamento de câncer

Decisão foi tomada após recomendação médica. Cantora se apresentaria no Rock The Mountain 2024 no dia 9 de novembro



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 21:00

Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Por conta de uma recomendação médica, Preta Gil está fora do line-up do festival Rock The Mountain 2024. A artista, que trata um câncer no colo-rectal, cancelou a participação no evento nesta terça (05).

“Preta Gil não irá participar do Rock The Mountain 2024 por orientação médica, já que segue realizando seu tratamento oncológico”, disse a assessoria da artista em nota.

O Rock The Mountain também confirmou nas redes sociais que Preta não irá se apresentar no festival no dia 9 de novembro. “[Show] adiado mais uma vez, esperamos poder contar com ela em breve”, disse o perfil do festival nesta terça-feira (5), respondendo aos questionamentos do público.

Por conta do desfalque, a cantora Pitty foi incluída entre as atrações do evento. A estrela do rock nacional se apresentará no mesmo dia em que a filha de Gilberto Gil subiria ao palco.