SAÚDE ESTÁVEL

Preta Gil inicia novo ciclo de quimioterapia e fala sobre estado físico e emocional: “Muito melhor”

Cantora retomou com os procedimentos após o retorno da doença

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 08:38

Preta Gil durante quimioterapia Crédito: redes sociais

Após anunciar a retomada do seu tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil iniciou, nesta quinta-feira (5), mais um ciclo de quimioterapia. No registro compartilhado através das redes sociais, a artista aparece de pijama em um leito enquanto se prepara para receber as medicações. “Vamos para mais um ciclo de quimioterapia“, escreveu ela.

No último dia 22 de agosto, Preta Gil anunciou que exames recentes apontaram o retorno de células cancerígenas em quatro lugares – sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter, forçando-a a reiniciar o tratamento contra o câncer. Recentemente, ela contou sobre como está a saúde mental para lidar com o retorno da doença e os desafios durante esse período.