ROMANCE

Quem Thiago Cordeiro, suposto namorado de Mariana Ximenes

Os tempos de solteira de Mariana Ximenes podem ter acabado. A atriz foi vista saindo de uma peça de teatro com o empresário Thiago Cordeiro e as especulações sobre o romance começaram a surgir. Mariana não confirma nem nega o romance. No entanto, fontes próximas a ela disseram ao jornal Extra que eles estão "felizes e apaixonados".