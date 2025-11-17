NO MAM

Rachel Reis apresenta nova edição do Canto da Sereiona em Salvador neste fim de semana

Show acontece neste sábado (22), no Museu de Arte Moderna na Bahia

Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:15

Rachel Reis Crédito: Érico Toscano

O verão de 2025 foi marcado pela melodia hipnotizante de um ser místico: o lançamento do projeto “Canto da Sereiona”, de Rachel Reis, que reuniu fãs na estação mais quente do ano. Agora, já aquecendo a temporada para 2026, a cantora traz uma nova edição do show para Salvador, no Museu de Arte Moderna (MAM), no próximo sábado (22).

Na apresentação, a cantora feirense traz seus sucessos – como o último álbum, “Divina Casca” – e covers de artistas que a inspiram, além da participação da banda ÀTTOOXXÁ. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla. Trazendo uma conexão com o sol, verão e calor, Rachel abre a temporada do projeto num dos lugares mais emblemáticos da estação no país.

“Estou muito feliz em trazer de volta esse projeto tão especial para mim e para o público da cidade. É um show totalmente pensado para o Verão, com os hits que todo mundo ama, novidades do meu novo disco e releituras de músicas que me inspiram. Em breve vamos anunciar convidados especiais que, tenho certeza, vão fazer todo mundo cantar junto”, afirma.

Após concorrer ao Grammy Latino com seu primeiro álbum, “Meu Esquema”, e agora com o segundo projeto, “Divina Casca”, que concorreu como “Melhor Álbum de MPB”, Rachel Reis apresenta o novo EP “No Seu Radinho”, que tem a cara do verão. Com sete músicas, o projeto já está disponível nas plataformas e traz parcerias com Carlinhos Brown, Jau, Afrocidade e ÀTTOOXXÁ.