Rachel Reis apresenta nova edição do Canto da Sereiona em Salvador neste fim de semana

Show acontece neste sábado (22), no Museu de Arte Moderna na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:15

Rachel Reis
Rachel Reis Crédito: Érico Toscano

O verão de 2025 foi marcado pela melodia hipnotizante de um ser místico: o lançamento do projeto “Canto da Sereiona”, de Rachel Reis, que reuniu fãs na estação mais quente do ano. Agora, já aquecendo a temporada para 2026, a cantora traz uma nova edição do show para Salvador, no Museu de Arte Moderna (MAM), no próximo sábado (22).

Na apresentação, a cantora feirense traz seus sucessos – como o último álbum, “Divina Casca” – e covers de artistas que a inspiram, além da participação da banda ÀTTOOXXÁ. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla. Trazendo uma conexão com o sol, verão e calor, Rachel abre a temporada do projeto num dos lugares mais emblemáticos da estação no país.

Rachel Reis

Rachel Reis encerrou o desfile do Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho
Cantora inicia temporada de verão do Canto da Sereiona em Salvador por Isa Arruda
No show, cantora traz covers de artistas que a inspiram e também sucessos próprios, como as músicas do álbum mais recente, Divina Casca por Geovane Peixoto
Em Divina Casca, Rachel Reis conta com participações de Psirico, BaianaSystem, Don L, Nêssa e Rincon Sapiência por Érico Toscano/divulgação
Com o novo álbum, ela concorreu ao Grammy Latino de “Melhor Álbum de MPB” em 2025 por Divulgação
Em 2024, a artista encerrou o ano com sucesso em sua primeira turnê pela Europa por Divulgação
Natural de Feira de Santana, Rachel Reis tem a música no sangue: até os oito anos, via a mãe cantar em palcos da região, de seresta a Kelly Key por Luan Martis/Instagram
1 de 7
Rachel Reis encerrou o desfile do Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho

“Estou muito feliz em trazer de volta esse projeto tão especial para mim e para o público da cidade. É um show totalmente pensado para o Verão, com os hits que todo mundo ama, novidades do meu novo disco e releituras de músicas que me inspiram. Em breve vamos anunciar convidados especiais que, tenho certeza, vão fazer todo mundo cantar junto”, afirma.

Após concorrer ao Grammy Latino com seu primeiro álbum, “Meu Esquema”, e agora com o segundo projeto, “Divina Casca”, que concorreu como “Melhor Álbum de MPB”, Rachel Reis apresenta o novo EP “No Seu Radinho”, que tem a cara do verão. Com sete músicas, o projeto já está disponível nas plataformas e traz parcerias com Carlinhos Brown, Jau, Afrocidade e ÀTTOOXXÁ.

Leia mais

De Vera Cruz, projeto Ajeum Bantu vence Prêmio Pacto Contra a Fome 2025

'É difícil falar de amor': Djavan lança álbum e anuncia turnê de 50 anos

No rosto, na voz e na alma: fãs de ontem e de hoje celebram o retorno do Fantasmão

Em 2024, a artista encerrou o ano com sucesso em sua primeira turnê pela Europa, passando por países como Portugal, Espanha, Irlanda, Alemanha e França. Durante o ano, Rachel ampliou sua visibilidade ao ter suas músicas incluídas em trilhas sonoras de produções de destaque, como "Bateu", em parceria com Gilsons e Mulú, que fez parte da novela "Renascer" (TV Globo), e "Maresia", que integrou a trama "Fuzuê" (TV Globo) e está também presente em "Cacau" (Portugal). Além disso, faixas como "Caju", que figura em "Cangaço Novo" (Prime Video), e "Pelo", da série "Amigos Sem Compromisso" (HBO Max), foram alguns dos destaques do ano.

