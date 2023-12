Relembre a última vez em que Beyoncé esteve em Salvador, em 2010

Beyoncé fez show em Salvador em 2010. Crédito: Daniel Victor/Reprodução

A cantora Beyoncé esteve pela última vez na capital baiana em 2010, quando fez um show no Parque de Exposições para cerca de 45 mil pessoas. Na época tendo o hit "Single Ladies" como grande sucesso, ela se apresentou na capital baiana como parte da turnê do disco "I Am... Sasha Fierce" no dia 10 de fevereiro, que caiu em plena quarta-feira.



A artista americana já trouxe duas turnês para o Brasil. Em 2013, a cantora voltou ao Brasil para tocar no Rock in Rio e aproveitou para fazer shows solo em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Na época, ele estava com a turnê "The Mrs. Carter Show". A expectativa agora é para que ela anuncie datas no país para sua nova tour, Renaissance.

O show de Salvador em 2010, marcado para 23h, começou com 20 minutos de atraso e durou cerca de 1h30. A primeira música foi o grande hit do início da carreira solo de Bey: "Crazy in Love". Ela logo emendou "Naughty Girl", "Freakum Dress" e "Get Me Bodied", antes de engatar uma sequência de baladas. A cantora também fez uma perfomance vestida como uma noiva, de branco, ao som de "Ave Maria", com instrumental baseado na cantiga católica.

Depois, o show voltou a subir de temperatura, com o "If I Were a Boy". Na sequência, uma surpresa na noite com a cover de Beyoncé para "You Oughta Know", de Alanis Morissette. A cantora ainda tocou "Diva" e "Radio", do disco "I Am... Sasha Fierce".

Em um momento mais íntimo, Beyoncé foi para uma plataforma no meio do público e cantou hits como "Irreplaceable" e sucessos do Destiny's Child, grupo com o qual iniciou a carreira musical, incluindo "Bootylicious" e "Say My Name".