Reynaldo Gianecchini revela doença autoimune que enfrentou durante os ensaios de ‘Priscilla’

Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, revelou que recebeu um diagnóstico de doença autoimune, a Síndrome de Guillain Barré, durante os ensaios de Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical. A informação foi compartilhada por ele no podcast Poddelas, na terça-feira, 11.

Gianecchini explicou que parou de ensaiar por um curto período, mas que retornou assim que possível, ainda com o acompanhamento de fisioterapia, três vezes ao dia. Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome de Guillain Barré é um distúrbio autoimune que "é geralmente provocado por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos".

O ator revelou também, durante o podcast, a sua opinião sobre o preconceito de sua personagem em Priscilla, e a falta de apoio da causa: "tem uma galera dentro da comunidade LGBT que não acolhe [...] Eu me senti bastante agredido até", disse, completando com o fato de fazer parte da sigla, por ser pansexual.

A peça do ator estreou no dia 7, no Teatro Bradesco, em São Paulo. É dirigida por Mariano Detry e baseada no filme de mesmo título lançado em 1994. Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical conta a história de duas drag queens e uma mulher transexual contratadas para fazer um show em pleno deserto australiano. Em entrevista ao Estadão, o ator revelou sobre como foi viver a drag queen Mitzi Mitosis.