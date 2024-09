DNA

Rita Batista fala da busca na Justiça por identidade do pai: 'Muito doloroso'

Apresentadora do É De Casa decidiu iniciar a busca depois do nascimento do filho

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 08:27

Rita Batista em sua casa nos Barris Crédito: Gabriela Daltro/divulgação

Como muitas crianças brasileiras, Rita Batista, 45 anos, não conheceu seu pai biológico. E, por muitos anos, não quis mesmo saber quem ele era.

Filha de mãe solo, a apresentadora do "É de casa" e do "Saia justa" revelou que decidiu ir em busca da identidade do pai após o nascimento do filho Martim, 6.

A baiana contou no podcast "O estranho familiar", apresentado pela doutora em Psicologia Vera Iaconelli, que decidiu procurar a Justiça para saber quem é seu verdadeiro pai.

"É uma história muito difícil e durante muito tempo não quis saber, não quis cutucar. Quando vi o documento do Martim, sem o nome do avô materno, vi que não era mais sobre mim. Esse direito me foi negado, mas eu não poderia negar ao meu filho também", disse Rita.

Ela disse que sua busca corre em segredo de Justiça e que exames de DNA foram realizados no processo de investigação de paternidade: