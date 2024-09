ROCK IN RIO

Rock in Rio proíbe estrutura do Palco Mundo e Ludmilla cogita cancelar show

O Rock in Rio proibiu o uso da megaestrutura que seria parte do show de Ludmilla nesta sexta-feira (13). A artista, que se apresentaria no Palco Mundo, deve decidir nas próximas horas se irá se apresentar.

Ludmilla e sua equipe souberam da proibição horas antes do show, e afirmaram que a cantora se incomodou com a decisão, que pode prejudicar a qualidade estética de sua apresentação.

A estrutura elaborada é característica marcante dos shows de Ludmilla. Em 2022, quando se apresentou no Palco Sunset, Ludmilla pediu que uma passarela fosse construída exclusivamente para a apresentação dela. No The Town, outro festival de música, a cantora montou sua própria estrutura para transmissão, com treze câmeras especiais.