Roda de Samba Reggae com Marcia Castro é adiado para janeiro por conta da chuva

Após uma madrugada de chuvas e o alerta de continuidade do mau tempo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ), a segunda edição da Roda de Samba Reggae , projeto autoral de Marcia Castro, que estava marcada para acontecer nesta quinta-feira (21), às 19h, gratuitamente, no Largo da Saúde, em Salvador, precisou ser transferida para 4 de janeiro de 2024, também uma quinta. O local permanece inalterado. A medida foi tomada para assegurar o conforto e a segurança do público.

A Roda de Samba Reggae, novo projeto da cantora Marcia Castro, é inspirada pelo ritmo criado por Neguinho do Samba e difundido pelos blocos afro de Salvador. No repertório, a artista revive canções que fazem parte do legado do samba-reggae, como as obras musicais do Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza do Reggae, Banda Mel e Banda Reflexu's, entre outros grupos célebres da musicalidade baiana.