CONFORTO E INCLUSÃO

Turismo acessível: veja dicas de programação para PCD em Salvador

Passeios, praias e atividades turísticas adaptadas para pessoas com deficiência

Salvador, conhecida por sua rica cultura, belas praias e arquitetura histórica, tem avançado cada vez mais em acessibilidade, garantindo que moradores e turistas com deficiência possam explorar a cidade com mais conforto e segurança. De pontos turísticos icônicos a projetos sociais nas praias, há diversas opções de lazer inclusivo na capital baiana. >

Salvador também investiu na acessibilidade das áreas públicas. Das 250 praças públicas da cidade, aproximadamente 180 possuem academias ao ar livre com equipamentos adaptados para pessoas com deficiência física. Além disso, muitos parques infantis contam com balanços adaptados para crianças com mobilidade reduzida.>