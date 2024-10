INOVAÇÃO

Salvador recebe evento da Nasa neste fim de semana

Projeto começa nesta sexta-feira (4)

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 09:02

Iniciativa começa nesta sexta-feira (4) Crédito: Divulgação

A Nasa, agência espacial americana, realiza neste fim de semana a 7ª edição do Nasa Space Apps Challenge, em Salvador. O evento é uma maratona de inovação internacional e se tornou a principal porta de entrada de jovens baianos no segmento. A iniciativa começa nesta sexta-feira (4) e termina na segunda (7).

O encontro tem como finalidade incentivar a colaboração entre governos, acadêmicos, empresas privadas, agências espaciais e o público em geral. Este ano, o evento vai reunir cerca de 200 participantes no Senai Cimatec, instituição parceira. De acordo com a representante do “Nasa Space Apps Salvador”, Leka Hattori, o maior objetivo é reunir interessados que desejam atuar em equipes para resolver problemas reais da humanidade, em busca de soluções criativas e inovadoras para o combate a mudanças climáticas, e de temas espaciais, que refletem no nosso dia a dia aqui na Terra.

“Os participantes da maratona terão a oportunidade de trabalhar com dados abertos da Nasa, que envolve dados de satélites, mas que olhem para Salvador e proponham soluções para o que eles vivenciam no seu dia a dia aqui”, destacou. “Dois projetos serão analisados por banca de jurados formada por profissionais baianos, e os vencedores irão representar a cidade de Salvador na etapa mundial, que engloba mais de 400 cidades mundo afora”, completou.

Já André Oliveira, superintendente de planejamento e novos negócios do Senai destaca a importância de receber maratona da Nasa quando o Parque Industrial e Tecnológico Aeroespacial da Bahia começa a ser implantando na Base Aérea de Salvador.

“O Cimatec Aeroespacial vai posicionar o estado como um polo de desenvolvimento e inovação no setor, criando uma cadeia de negócios de alta tecnologia. É uma parceria estratégica entre o Governo do Estado, o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira, que impulsionará o crescimento econômico e tecnológico da Bahia. Nesse cenário, é fundamental que inspiremos e capacitemos as novas gerações para ocupar essas futuras vagas e transformar o setor aeroespacial em um dos pilares econômicos do estado. A formação de talentos locais será essencial para consolidar essa área como uma força motriz de desenvolvimento e inovação", afirma Oliveira.

Conteúdos foram transmitidos aos selecionados, em temas como Inteligência Artificial e Elaboração de Pitch, através de “Nasa Talks”. Sidney Matos, Head de Inovação e Transformação Digital da N1B Open Innovation, correalizador do evento e coordenador da mentoria, conduziu um Nasa Talks sobre o uso de IAs para elaboração dos projetos e tratamento dos dados abertos fornecidos pela Nasa, repetindo o feito inovador da edição de 2023 aplicou na prática técnicas de IA Generativa para auxiliar os participantes na construção das suas soluções.

Como grandes destaques desta edição estão os desafios propostos aos participantes, que trazem como foco os impactos das mudanças climáticas no mundo, Ciências da Terra e Observação da Terra, todos inseridos nas temáticas “Espaço” e “Planeta Terra”. É também um grande diferencial em Salvador, a presença dos mentores do ecossistema de inovação da cidade, e até do Brasil todo (de forma remota).

Mentores voluntários, que vão de professores a especialistas das mais diversas aéreas, incluindo membros da Forbes Black e do campeão mundial Thiago Barbosa, integrante da Equipe Cafeína, vencedora em 2019, que tem sido mentor desde então, mentorando também em desenvolvimento WEB e mobile.

O “Nasa Space Apps Challenge Salvador” já conquistou grandes resultados ao longo dos sete anos de realização em Salvador, sendo a única cidade brasileira com um campeão mundial e uma menção honrosa, sendo sempre destaque pela diversidade e equidade de gênero dos participantes.

O evento conta com a correalização do Space Terra, N1B, Aviva, patrocínio do Banco do Nordeste e Governo Federal, Sebrae Bahia, Solvum, ACBEU, Movimento Povoar, Welcome Womem Fórum, Village Marcas e Patente e Neo Ventures. Apoio Institucional do SENAI CIMATEC , Embaixada dos EUA_Consulado EUA Rio, ABAS (Associação Baiana de Staturps) e AAAB (Associação de Astrônomos Amadores da Bahia).

Serviço

Nasa Space Apps Challenge

Data: 04 a 07 de outubro (sexta a segunda-feira)

Horário: sexta e segunda, das 17h as 20h ; sábado 8h as 20h ; domingo 10h as 22h (exclusivo a participantes e mentores).