MÚSICA

Saulo Fernandes faz show surpresa em resort no interior da Bahia

Cantor participou das apresentações de pôr do sol do estabelecimento

Saulo Fernandes fez um show surpresa para hóspedes do resort Costa do Sauípe na última sexta-feira (25). O cantor apareceu no “pôr do sol mágico”, atividade que acontece diariamente no local.