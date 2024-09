ALEGRIA

Saulo Fernandes faz surpresa e canta para influencer Gabriel Randal; veja vídeo

No vídeo do encontro, publicado nas redes sociais, Saulo falou sobre a decisão de surpreender o humorista. “São os chamados do coração. Só quem ajuda é quem já passou, e nesse caso da saúde mental, é muito urgente. Quando eu vi o vídeo, eu disse “preciso ir lá”. Vivendo pelo sentimento do coração do outro”, disse.