CINEMA

Sem Chris Evans, Capitão América 4 divulga primeiras imagens

Sem a presença de Chris Evans no papel do herói, o filme Capitão América: Admirável Mundo Novo divulgou as suas primeiras imagens. A obra do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) terá o ator Anthony Mackie como o sucessor do guardião do escudo mais famosos do universos dos quadrinhos, além do experiente Harrison Ford, substituindo William Hurt no papel de Thunderbolt Ross.