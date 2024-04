RAINHA DO POP NO BRASIL

Show de Madonna em Copacabana terá patrocínio milionário da prefeitura do Rio; saiba mais

O valor foi publicado na edição desta segunda-feira (8) do Diário Oficial do Município

Publicado em 8 de abril de 2024 às 19:31

Madonna Crédito: Reprodução

O show histórico de Madonna no Brasil que vai acontecer no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, vai ter patrocinício da Prefeitura do Rio no valor de R$ 10 milhões.

Quem vai receber o valor será a Bonus Track Entretenimento Ltda, que organiza o show e eventos como o festival Mita e Doce Maravilha.

Estima-se um público de 1 milhão de pessoas em Copacabana para assistir à cantora, que não vem ao Brasil há 12 anos. A apresentação está marcada para começar entre 21h30 e 21h45, e o palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace.

Quem não conseguir um lugar na praia, poderá acompanhar tudo no sofá de casa: TV Globo, Multishow e Globoplay vão transmitir tudo ao vivo.

Madonna já deixou seus fãs mais ansiosos ainda com uma postagem nas redes sociais. Em uma sequência de fotos, a cantora escreveu: “Safada is coming to Rio”.

Movimentação econômica

O anúncio da vinda da Rainha do Pop ao Brasil já está movimentando a economia do país. A concessionária RIOgaleão, por exemplo, identificou 169 voos extras para o Aeroporto Internacional do Rio entre os dias 1º e 6 de maio. São esperados cerca de 15 mil passageiros a mais entre no período.

Um outro exemplo é a operação da Azul Linhas Aéreas. Para atender à demanda gerada pelo espetáculo da diva do pop, a companhia programou dois voos adicionais saindo Salvador, no dia 3 de maio.