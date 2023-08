Sidney Sampaio fala pela 1ª vez sobre queda de hotel: 'Que susto'

O ator Sidney Sampaio falou sobre seu estado de saúde após cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na sexta-feira (4).



O vídeo foi publicado nas redes sociais da assessora do ator, Cláudia Melo. Na publicação, ele diz que está bem e que está se recuperando. Ele agradece ainda o apoio de amigos e fãs.