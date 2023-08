Ex-esposa de Sidney Sampaio revela que ator está sendo acompanhado por especialista

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, está sendo acompanhado por um especialista após ser liberado do hospital. Ele caiu da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (4).



A ex-esposa do artista, Juliana Gama, revelou que estava acompanhando de perto a recuperação do ex-companheiro, que teve duas fraturas no corpo, mas sem necessidade de cirurgias.



Em conversa ao jornal O Globo, a psicóloga contou que o pai do filho dela está se recuperando ao lado da família, além de terem buscado um profissional da área da saúde mental para cuidar de Sidney.