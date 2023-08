Sidney Sampaio não estava tomando remédio da depressão quando caiu de prédio

Sidney Sampaio cai de hotel no Rio de Janeiro. Crédito: Redes sociais

A mãe do ator Sidney Sampaio, de 43 anos, Edina Sampaio, revelou que o filho está tratando de uma depressão. Nesta sexta-feira (4), o artista caiu da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, após destruir um quarto em que estava hospedado.

A assessoria do ator informou, em nota enviada ao portal Splash, que a mãe de Sidney “está desesperada” com o que aconteceu com o filho e ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Ela o acompanha no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio.

"O Sidney estava sem medicamento, ele tem depressão", contou a mãe em conversa ao site Splash, do UOL. O amigo do artista, Uendson Tlove, pediu para que os fãs fizessem uma corrente de oração.

"Está tudo bem, graças a Deus. Peço orações para que ele saia dessa, mas está tudo bem. Quero agradecer aos fãs, estou aqui no hospital com ele. Ele vai receber alta daqui a pouco, vai só fazer uma radiografia", disse nos stories do Instagram.