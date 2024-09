CASAL MAIS AMADO

‘Sintonia e força’: Lázaro Ramos celebra 20 anos de casamento com Taís Araujo

Nesta sexta-feira (13), um dos casais mais queridos da TV brasileira comemora 20 anos juntos. O baiano Lázaro Ramos fez uma carta aberta no Instagram para celebrar a relação com a amada, Taís Araújo.

“Taís, bichu, meu amor, mozinho, Lady Gaga. Todos esses são nomes e apelidos que eu chamo você. Lady Gaga eu não sei bem porque é, mas eu acho meio engraçado. Você sabe como eu sou, né? Hoje nós estamos completando 20 anos de casados. E olha como são as coisas, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, que no geral dizem ser dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. A gente transforma. A gente transformou um dia de azar em sorte. Sorte por ter se encontrado”, iniciou o ator.

Por fim, Lázaro agradeceu e celebrou o relacionamento com Taís. “Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias, por trocar afeto com você, por se transformar e por me recasar com você todos os dias. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento. Meu amor”.