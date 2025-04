MARANHÃO

Sob chuva, Bell Marques arrasta multidão na Corrida 100% Você

Corrida foi realizada em São Luís

A Corrida 100% Você, do cantor Bell Marques, levou uma multidão de corredores para as ruas de São Luís, no Maranhão, na manhã deste sábado (12). Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir os participantes de percorrerem os 5Km ou 10Km da competição. Ao final, os competidores ganharam, além das medalhas, um show do cantor, que também não ficou de fora da corrida. >