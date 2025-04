CULTURA E LAZER

'Samba da Resistência' celebra cultura baiana com show gratuito neste sábado (12)

Roda de samba será realizada no Espaço Cultural Rumo do Vento, a partir das 17h

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2025 às 20:40

Seu Régi de Itapuã (esq) convida Guiga de Ogum (dir) para esta edição do evento Crédito: Pedro Mota Viana/Divulgação

Neste sábado (12), a partir das 17h, o coração de Itapuã vai pulsar no ritmo do samba com uma celebração totalmente gratuita. O tradicional Samba da Resistência convida o público para mais uma roda cheia de alegria, ancestralidade e cultura baiana no Espaço Cultural Rumo do Vento, Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã).>

A festa fica ainda mais especial com a participação do grande sambista Guiga de Ogum, que levará seu novo álbum: Mundo Melhor (2024). Aos 82 anos, o mestre do samba da Bahia sobe ao palco ao lado do anfitrião do evento, Seu Régi de Itapuã, e músicos como Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar.>

A roda, que é um marco da resistência cultural na cidade, promete aquecer o fim de tarde com um repertório que vai dos clássicos do samba às novidades da música baiana. A plateia também está convidada a participar e cantar ao lado dos mestres.>

Fruto da iniciativa da produtora Diversom, o projeto mantém viva a essência do samba com encontros mensais no Rumo do Vento — espaço com mais de quatro décadas de história e reconhecido como Ponto de Cultura desde 2020. “Receber Guiga de Ogum no nosso espaço é realmente um presente e, ao mesmo tempo, estamos oferecendo ao povo que ainda não o conhece a oportunidade de conhecê-lo. Ele representa o samba da Bahia e do Brasil!”, celebra Seu Régi.>

Para quem quiser colaborar, o Samba da Resistência propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix: 71 99327-5880 (sugestão: R$ 20)>

Sobre o 'Samba da Resistência'

Há 40 anos, a roda de Samba da Resistência acontece mensalmente, reunindo diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma tradição, a roda já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.>

Comandada pelo mestre Seu Régi e pelo músico Pedrão Abib, a roda recebe convidados a cada edição para fortalecer a tradição do samba.>