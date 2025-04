LISTA

Adora um café da manhã? Veja 10 locais que valem a pena ir em Salvador

O CORREIO separou lugares que servem comidas leves e gostosas

Yan Inácio

Publicado em 12 de abril de 2025 às 07:00

Café da manhã Crédito: Freepik/Ilustrativa

Seja aquela refeição matinal, um brunch ou até no lanche da tarde, a combinação que vem à mente envolve sabores que vão dos sanduíches, passam pelo cuscuz acompanhados de um cafezinho, é claro, e podem terminar, de preferência, em uma saborosa torta ou bolo. O CORREIO separou 10 locais que valem a pena ir para matar a vontade de uma comida leve e gostosa.>

Lar Café Bistrô (@lar.cafebistro)>

O menu aposta em combinações caprichadas para o café da manhã, com destaque para a Tábua de Frios (R$ 84), o Sanduba de Carne de Panela (R$ 34) e o Mix de Cogumelos ao Molho Cítrico (R$ 59). As opções são preparadas com pães artesanais e ingredientes frescos, em um ambiente acolhedor e tranquilo.>

Endereço: Rua das Margaridas, 104 – Pituba>

Mana (@vempromana)>

O cardápio reúne pães de fermentação natural, como o Toast Avocado (R$ 37,90) e o Toast Cogumelo (R$ 44,90). Para quem prefere algo mais reforçado, há também sanduíches de camarão (R$ 52,90) e filé mignon (R$ 48,90), boas pedidas para começar o dia.>

Endereços: Shopping Alameda Vert – Rua Estácio Gonzaga, 750 – Horto; Avenida Sete de Setembro, 3861 – Barra>

A Gauchinha Confeitaria (@agauchinhaconfeitaria)>

O cardápio matinal combina clássicos como o Croque Madame, Salmão Benedict e Baguette Royal. Nos fins de semana, a experiência pode ser ainda mais especial com apresentações de DJs na varanda.>

Endereços: Avenida Sete de Setembro, 2445 – Corredor da Vitória; Avenida Luís Viana Filho, 7416, Alpha Medical Center, Loja 11 – Alphaville I>

Almacen Pepe (@almacenpepe)>

A casa aposta em combos especiais de café da manhã, como o Toast de Brioche com ovos (R$ 56) e o Cuscuz com queijo, ovos, bacon e mix de frutas (R$ 56), acompanhados por jarra de suco de laranja ou café coado.>

Endereços: Avenida Santa Luzia, 985 – Horto; Avenida Paulo VI, 1498 – Pituba; Avenida Alphaville, 199 – Alphaville>

D'Padoca Artesanal (@dpadocaartesanal)>

Referência em pães de fermentação natural, o espaço oferece delícias como o Pão Rústico da Casa (R$ 48/kg) e a Focaccia recheada (R$ 58/kg). Entre as opções para o início do dia, estão sanduíches como o Toast de Salmão com Geleia de Figo (R$ 66) e o Toast de Jamon Serrano (R$ 79).>

Endereço: Rua Waldemar Falcão, 323 – Brotas>

Casa Castanho (@casa.castanho)>

Com um cardápio que valoriza o frescor e a produção artesanal, a Casa Castanho apresenta sugestões como a shakshuka, a tostada de parma com burrata e waffles artesanais. Os combos prontos, como o Combo Rio Vermelho (R$ 67) e o Combo Vegano (R$ 63), facilitam a escolha para uma refeição completa.>

Endereços: Avenida Princesa Isabel, 48 – Barra; Rua Alexandre de Gusmão, 57 – Rio Vermelho>

Padó Padaria (@pado.padaria)>

Conhecida pela produção artesanal, a Padó oferece pães de fermentação natural, doces especiais e cestas de café da manhã recheadas com itens como granola caseira, queijos e brioche.>

Endereço: Rua Dr. João Pondé, 480 – Barra>

Cafélier (@cafeliercarmo)>

Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o Cafélier serve cafés criativos como o Café com Creme de Avelã (R$ 21) e o Café com Whisky (R$ 22). Para acompanhar, há sanduíches como o Klimt (filé de frango, ricota temperada e cenoura) e o Matisse (peito de peru defumado, bacon e queijo cremoso).>

Endereço: Rua do Carmo, 50 – Santo Antônio Além do Carmo>

Doce Encontro (@doceencontroo_)>

Em um ambiente decorado em tons de rosa, o Doce Encontro oferece bolos artesanais, croissants e cafés especiais. Com duas unidades em Salvador, é ideal para quem busca um café da manhã charmoso e saboroso.>

Endereços: Rua Virgildásio Sena, 14 – Boca do Rio; Rua das Gaivotas, 120 – Imbuí>

Padoca do Carmo (@padocadocarmo)>

A casa reúne sabores regionais e internacionais em opções como o Combo Nordestino (cuscuz, carne de fumeiro e bolo de aipim) e o Combo Americano (pão artesanal, bacon, ovo e panquecas). O jardim nos fundos torna a refeição ainda mais agradável.>