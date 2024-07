GLOBAL

Sucesso em Renascer, baiano largou carreira de farmacêutico para ser ator

Breno da Matta, de 41 anos, se formou na Ufba

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de julho de 2024 às 15:17

Breno da Matta, de 41 anos Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ator Breno da Matta, de 41 anos, está fazendo sucesso na novela Renascer, da TV Globo, como o pastor Lívio. Quem o vê na telinha não imagina que ele descobriu a carreira artística já na vida adulta. Antes, o baiano de Itabuna se formou em Farmácia na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“O teatro foi me buscar, me resgatou, e hoje sou ator“, contou, em entrevista à revista Quem. Ele conheceu o teatro por meio de uma ex-namorada. Ela me levou para assistir a uma peça baiana, e eu nunca tinha assistido. Ali começou minha relação com o teatro”, recorda.

Ele diz que a carreira no teatro aconteceu de forma natural. “A vida foi me levando. Não teve um momento exato em que decidi ser ator. Quando as coisas estavam rolando, falei: ‘agora vou viver só do teatro’. Porque é muito fácil dizer que se é ator. As pessoas só pensam no glamour. Mas viver do teatro é muito difícil”, explica.