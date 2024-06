NA GLOBO

Tati Machado é nova integrante do Saia Justa; Rita Batista também integra o grupo

Além da baiana, Bela Gil está no programa do GNT

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou a entrada da repórter Tati Machado, na manhã desta quarta-feira (19), para revelar que a colega será a mais nova apresentadora do programa Saia Justa, do GNT.

"Eu tô muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo esse momento", disse Tati ao vivo na Globo. Além dela, o programa também terá Bela Gil e a baiana Rita Batista para a próxima temporada, que começará no segundo semestre.

Ainda no programa, a jornalista também comentou que uma das possibilidades de ter entrado no Saia Justa foi a oportunidade que Ana Maria Braga deu para trabalhar no Mais Você.