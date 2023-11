Taylor Swift no Brasil: padre faz desafio com 'vaquinha' para ajudar pessoas vulneráveis

Fãs pediram projeção em homenagem a Taylor. Crédito: Reprodução

Uma campanha para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social foi lançada nesta quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, pelo padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor. Depois de virar alvo dos fãs da cantora Taylor Swift pedindo uma homenagem com projeção da cantora no monumento, padre Omar lançou um desafio e pediu que os fãs ajudem a arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral até 21h de hoje. Taylor está no Brasil para seis shows - o primeiro deles nesta sexta, no Rio.

A iniciativa busca sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a pobreza e a exclusão social, em comemoração ao Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que será celebrado neste domingo (19).

Todos podem participar doando um kit (panetone + água) a partir de R$15,00, no site da Kickante.

Se a meta for alcançada, o Santuário Cristo Redentor fará a projeção mapeada no monumento ao Cristo Redentor atendendo o pedido dos fãs com uma mensagem de boas-vindas à Taylor. O Santuário arcará com todos os custos da projeção e seguirá com a missão de acolher todos de braços abertos.

A arte da projeção será inspirada nos pedidos dos fãs e foi feita por Gabriel Dadam, diretor de arte, e membro do fã clube da cantora.

Com este desafio, mais de 120 instituições sociais apoiadas pelo Santuário e milhares de pessoas em situação de rua serão beneficiadas.