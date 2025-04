ALERTA DE SPOILER

'The Last of Us' impacta até elenco com morte marcante no segundo episódio: 'Estou em negação'

Os episódios inéditos de The Last of Us vão ao ar aos domingos, na HBO

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 18:59

The Last of Us Crédito: Divulgação

O segundo episódio da nova temporada de The Last of Us trouxe uma cena devastadora que mexeu até com quem já conhecia a história do jogo original. Atenção, esse texto contém spoilers!>

A morte brutal de Joel, interpretado por Pedro Pascal, chocou o público e promete mudar profundamente os rumos da série da HBO. >

Na sequência final do episódio, Abby, vivida por Kaitlyn Dever, assassina Joel diante de Ellie, personagem de Bella Ramsey. A cena, já conhecida pelos jogadores de The Last of Us Part II (2020), ganhou uma nova dimensão na adaptação televisiva e emocionou o público.>

Em entrevista à Entertainment Weekly, Pedro Pascal falou sobre sua despedida do personagem. “Estou ativamente em negação. Eu percebi que, conforme fico mais velho, começo a entrar em negação toda vez que algo chega ao fim”, declarou o ator. Ele também comentou o impacto pessoal da saída. “Sei que estarei para sempre ligado com tantas pessoas que fizeram parte dessa experiência e que poderei vê-las em circunstâncias diferentes, mas nunca mais enquanto estarei interpretando Joel em The Last of Us. E prefiro não pensar muito nisso porque é algo que me deixa triste.”>

Apesar da emoção, Pascal afirmou que já sabia o destino do personagem desde o início. “Ninguém chegou para mim e disse: ‘Ei, nós vamos matá-lo no começo do segundo ano’. Mas eu sempre soube que a série seguiria o material original. Minha obrigação com a série era para a primeira temporada, então era apenas uma questão de quando e como”, explicou.>

Bella Ramsey também revelou que teve uma reação intensa ao ler o roteiro do episódio. “Eu sabia que Joel ia morrer, mas quando recebi o roteiro, eu não queria chegar naquela cena... E chorei! Chorei muito, é a primeira vez na minha vida que eu choro lendo um texto”, disse a atriz.>

Com a saída de Pascal, Ellie se torna o centro absoluto da narrativa. Bella Ramsey comentou sobre o peso que sentiu ao assumir esse novo protagonismo. “Ficou muito mais pesado, senti o peso da responsabilidade. E não só a responsabilidade de ser a personagem principal, mas a carga de trabalho, de precisar gravar todos os dias”, afirmou. “Às vezes, eu sentia que estava carregando a série inteira nas minhas costas, o que não é verdade. Tantas pessoas estão ali e dando sua contribuição. E a história fica muito sombria ao longo da temporada, então definitivamente ficou mais intensa e pesada para mim, mas eu tive apoio o tempo todo.”>