CINEMA

Veja onde assistir ao anúncio dos indicados ao Oscar nesta quinta-feira (23)

A expectativa dos brasileiros é ver Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres na lista

Tharsila Prates

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 23:23

Cartaz do filme de Walter Salles Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (23), a Academia do Oscar vai revelar os indicados para a 97ª cerimônia de premiação, marcada para o dia 2 de março. O anúncio, comandado pelos atores Bowen Yang & Rachel Sennott, poderá ser visto pelo canal oficial do Oscar no YouTube, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

A expectativa dos brasileiros é ver Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres na lista dos indicados. Ela estrela o filme de Walter Salles, baseado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, que escreveu sobre o drama vivido pela sua família após o desaparecimento e morte do pai, durante a ditadura militar. O filme ganhou melhor roteiro no Festival de Veneza, e Torres foi eleita a melhor atriz no Globo de Ouro.

O filme tem chances como melhor filme internacional, melhor atriz, além de diretor e roteiro. É a melhor chance do Brasil de conquistar uma indicação ao prêmio em quase duas décadas desde as indicações de Central do Brasil, do mesmo Walter Salles, e de Fernanda Montenegro - mãe de Torres.

O anúncio estava previsto para o último domingo (19), mas os incêndios ocorridos em Los Angeles adiaram o evento, que passou a ser também virtual.