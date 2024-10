VEJA DETALHES

Velório de Liam Payne, ex-One Direction, será realizado no próximo domingo (27)

Cantor morreu no dia 16, na Argentina

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 10:11

Liam Payne Crédito: Reprodução

O velório do cantor Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, será realizado no próximo dia 27 de outubro, na Catedral de Saint Paul, em Londres, de acordo com informações divulgadas pela TV Globo. O artista foi encontrado morto no último dia 16 de outubro, em um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ele caiu do terceiro andar do Casa Sur, localizado no bairro de Palermo.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência da Argentina, informou em coletiva de imprensa que o artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros. No quarto do cantor, foram encontrados, além de álcool, medicamentos como clonazepam, comumente usado para epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. A autópsia preliminar apontou que Liam morreu por politraumatismo e hemorragia interna e externa.