PROBLEMAS PESSOAIS

Wanessa Camargo revela motivo do término com Dado Dolabella após sair do Big Brother Brasil

Filha de Zezé comentou sobre o fim relâmpago com ator

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 11:22

Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Redes sociais

Durante sua passagem pelo Rock in Rio, que aconteceu neste fim de semana no Rio de Janeiro, a cantora Wanessa Camargo, em conversa com Fernanda Bande para o Gshow, também ex-BBB, revelou o motivo de ter colocado um ponto final de forma relâmpago no relacionamento com Dado Dolabella.

O fim aconteceu logo após ela ser expulsa do Big Brother Brasil. Segundo a filha de Zezé, a vontade de voltar para a casa da Globo ainda estava em alta, ainda mais pela forma como ela saiu do programa.

“A gente sai pancada e eu saí ouvindo muita gente, por isso preferi me afastar [do Dado]. Nas primeiras duas semanas, a minha cabeça estava em Marte, eu queria voltar lá para ficar com vocês. A única coisa que eu conseguia me ajeitar era com os meus filhos, mesmo assim eu tinha que me esconder, para ficar no meu mundinho e fundinho. Eu estava entrando em um poço”, declarou.

Wanessa ainda disse que ficou surpresa com a quantidade de informações falsas que leu após a saída do programa, principalmente em relação ao namoro com o ator.

“Depois de 2 semanas que eu começo a ter a cabecinha no lugar, porque aconteceram algumas coisas, em que tive que dar um tapa na minha cara. Não [iria de novo], não no mundo atual! Eu acho que tem uma coisa que percebi e que fui muito inocente nesse lado. A quantidade de fake news que vi quando saí, me assustou muito”, disse.