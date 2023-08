Web resgata comentário de Galisteu sobre Xuxa: 'Deselegante'

No terceiro episódio do documentário de Xuxa Meneghel, no Globoplay, a apresentadora relembrou o relacionamento com o eterno piloto de corrida, Ayrton Senna.



No entanto, no longa, ela citou o nome da ex-companheira do esportista, Adriane Galisteu, afirmando que quando Senna começou a namorar com a apresentadora, Xuxa ficou um ano sem falar com ele.



"Por mais que tenha sido pouco tempo que eu fiquei com ele, que foi um ano e oito meses, depois a gente ainda ficou uns dois anos se encontrando, vendo, mas a gente não estava mais namorando, em para o público nem para ninguém. Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele ficou realmente um ano sem falar comigo, a gente não se viu até ele morrer", contou Meneghel.