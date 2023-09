Xanddy revela orgulho da filha após polêmica sobre sexualidade: 'A base é o respeito'

O cantor Xanddy Harmonia já mostrou que é apaixonado pelos filhos, Victor Alexandre, de 19 anos, e Camilly Victória, de 21. Os dois moram nos Estados Unidos com a mãe, Carla Perez, enquanto o pai segue realizando eventos no Brasil. Há algumas semanas, a filha do cantor ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após revelar que está namorando uma mulher. A informação foi bastante criticada devido à criação dos pais no evangelho.

"Quando podem, não é sempre, mas eles vêm e tão comigo em algum evento. Me ajudam muito. O Vitor, apesar de estudar e fazer as coisas dele, quando ele tá comigo, quando tá na estrada, às vezes ele se envolve com a turma da produção. E Camilly também a mesma coisa. Musicalmente, às vezes, ela dá pitaco no repertório, o que achou legal, o que não achou legal. Inclusive, ela estudou produção musical. Ela é formada em 'music production' e aí ela sabe muita coisa. De vez em quando, ela já vem dando umas dicas do que tem que melhorar".