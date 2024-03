NA JUSTIÇA

Xuxa é processada por ex-fotógrafo por uso indevido de imagens em documentário

Francisco pede R$ 49.357,24 aos envolvidos. O Estadão teve acesso ao processo, que corre no 21° Juizado Especial Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro./)

A produção está disponível no Globoplay e foi exibida na grade da TV Globo em janeiro deste ano. Dias disse que foi prejudicado pela apresentadora. "Entre os meses de outubro e novembro do ano passado, diversos e-mails e mensagens com detalhes do ocorrido foram trocados com representantes das Rés, que nenhuma solução apresentou [...] Ao final, concluíram que o melhor seria o Autor tentar buscar seu direito na esfera judicial", dizem os advogados do autor.