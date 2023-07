Xuxa fala sobre reencontro com pai no palco ‘Me senti a pessoa mais invadida’

Durante a sua participação no programa Mais Você, da TV Globo, Xuxa Meneghel revelou como foi reencontrar o se pai de surpresa no palco na época em que apresentava a atração Xou da Xuxa. Segundo a apresentadora, os dois não se falavam há pelo menos sete anos e a visita aconteceu sem ela ter sido avisada com antecedência.



"Eu me lembro que eu queria ir embora dali. Eu me senti a pessoa mais invadida", desabafou. Xuxa ainda relata que a ideia do reencontro teria partido da sua empresária, Marlene Mattos. Recentemente, o nome da empresária ficou em evidência após a divulgação de um trecho do reencontro entre ela e a apresentadora durante a produção de Xuxa, o Documentário.