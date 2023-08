Xuxa revela ataques após expor foi abusada na infância: 'Disseram que eu menti'

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, contou durante o seu documentário no Globplay, exibido nesta quinta-feira (10), sobre os abusos sexuais que sofreu quando tinha 13 anos. A loira disse que, após expor a situação, recebeu uma chuva de críticas de várias pessoas que não acreditavam nela. Durante a conversa com Pedro Bial, a famosa foi questionada sobre o motivo de ter contado para todo mundo sobre os abusos.

Durante a entrevista com o jornalista global, Xuxa comentou que ficou bem chateada com as reações das pessoas que estavam descobrindo os abusos sexuais. Alguns, segundo a famosa, desconfiaram que ela estaria inventando o assunto para ganhar notoriedade.