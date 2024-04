MIA CARVALHO

Yasmin Brunet, do BBB 24, vive affair com influenciadora de 24 anos; conheça

Desde antes do BBB 24, Yasmin Brunet, 35, está vivendo um affair com a cantora e influenciadora Mia Carvalho, de 24.

Em seu Instagram, a moça nascida no Rio, mas radicada em São Paulo, costuma mostrar aos 3 milhões de seguidores seus looks, viagens e idas à academia.

Num podcast gravado no ano passado, Mia deu algumas características do tipo de mulher que ela gosta: "Mulher patricinha". "Gosto de mulher bem feminina, não ser 'ratinho de laboratório. Como estou solteira e as heteros querem só me beijar, não é um problema". Durante a entrevista, ela ainda contou que pegaria Vanessa Lopes, ex-rival e Yasmin e sua companheira de "BBB 24".