Zeca Camargo e Glenda Kozlowski estreiam programa com homenagem a Faustão

Zeca Camargo e Glenda Kozlowski estrearam na noite desta segunda-feira, 21, o Melhor da Noite, nova atração da Band, com uma homenagem a Faustão.



"Todos nós estamos rezando pela a sua saúde", disse Glenda. "Todos temos um pouco do Fausto dentro da gente. Aprendemos com ele a ter um olhar mais esperançoso, mais amoroso, mais divertido. O homem com o maior coração do Brasil precisa de um novo coração".



"A gente tem a honra de ocupar esse horário que era dele. É uma honra uma passada de bastão como essa. Mesmo em outra situação a gente lembraria com carinho de você. Mas hoje é especial, é com torcida. A gente vai honrar essa torcida. Uma grande responsabilidade, mas, sobretudo, uma honra. Quem sabe faz ao vivo, Fausto", disse Zeca. O Melhor da Noite substitui o programa Faustão na Band, e passa a ocupar o horário nobre da emissora.