A volta dos que não foram: lateral retorna ao Botafogo dias após ser anunciado por clube inglês

Cuiabano foi vendido ao Nottingham Forest, mas voltou por empréstimo à equipe carioca até o fim do ano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:39

Cuiabano
Cuiabano Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano, vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, voltou ao clube carioca por empréstimo até dezembro. A negociação, divulgada pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pelo Estadão, ocorreu apenas logo após o anúncio oficial de sua transferência na última segunda-feira (1º). 

Cuiabano foi o quarto jogador do Botafogo a ser negociado com o Forest na janela de meio de ano na Europa. Antes dele, o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus também se transferiram para o time inglês, sendo os dois últimos após o Mundial de Clubes da Fifa.

O principal reforço do Botafogo em 2024 também veio do Forest. Em julho, o volante Danilo, ex-Palmeiras, foi contratado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), na maior transação da história do clube alvinegro.

A sequência de movimentações reflete a relação próxima entre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest. Os dois empresários intensificaram a parceria neste ano e discutem novos negócios.

Enquanto isso, Textor enfrenta uma disputa judicial com acionistas da Eagle Football Holdings, grupo que reúne seus clubes e tem como sócio o Lyon. A crise financeira do time francês levou fundos de investimento — Ares Management e Iconic Sports, que injetaram US$ 940 milhões (R$ 5,2 bilhões) na compra do Lyon — a tentar afastá-lo do controle.

O empresário americano já deixou a gestão do Lyon e tenta preservar o comando do Botafogo. Seu plano é retirar o clube da Eagle e reassumir a SAF com recursos próprios. A expectativa é de que Marinakis, cuja fortuna é estimada em R$ 22 bilhões, seja o financiador da operação.

