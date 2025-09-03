Acesse sua conta
Rodrigo Chagas comanda primeiro treino após ser efetivado como técnico do Vitória

Atividade também contou com a presença de Cleber Santos, novo auxiliar técnico do clube

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:46

Rodrigo Chagas
Rodrigo Chagas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Rodrigo Chagas comandou, na tarde desta quarta-feira (3), seu primeiro treino como técnico efetivo do Vitória. Após dois dias de folga, o elenco se apresentou no CT Manoel Pontes Tanajura para iniciar a preparação para o confronto contra o Fortaleza, marcado para o dia 13, na Arena Castelão. O novo assistente técnico Cleber Santos também participou das atividades.

Esta é a segunda passagem de Rodrigo pelo comando do clube. Em 2020, ele conseguiu evitar o rebaixamento do Vitória para a Série C, mas foi demitido em 2021 após um semestre de resultados ruins. Somando os jogos como interino e como técnico efetivo, Rodrigo comandou a equipe em 35 partidas, com 14 vitórias, 14 empates, sete derrotas e aproveitamento de 53,3%.

Reapresentação do Vitória após vencer o Atético-MG

Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG
1 de 8
Reapresentação do elenco do Vitória após vencer o Atlético-MG por Victor Ferreira/EC Vitória

No treino desta quarta, após aquecimento conduzido pelo preparador físico Diego Almeida, Rodrigo promoveu atividades técnicas, incluindo dinâmicas de troca de passes, rondos com transição e jogos em espaço reduzido. Os atletas lesionados — Claudinho (edema ósseo no pé), Renzo López (lesão na coxa) e Rúben Ismael (recuperação de cirurgia no menisco) — seguiram protocolos específicos do departamento médico e físico.

O time retorna aos treinos na tarde desta quinta-feira (4), no segundo de quatro trabalhos previstos para a semana. O Vitória, 17º colocado da Série A com 22 pontos, enfrenta o Fortaleza, 19º com 15 pontos, em um duelo direto na luta contra o rebaixamento.

