NEYDAY

Acompanhe à apresentação de Neymar no Santos ao vivo

A apresentação do craque brasileiro é transmitida ao vivo pelo canal do Santos no Youtube

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 17:57

Neymar na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Aberta ao público pagante por cem reais, a festa de apresentação de Neymar na Vila Belmiro se encherá de ídolos do clube para receber o craque às 16h da tarde no horário de Brasília nesta sexta-feira (31), durando até a entrevista coletiva concedida por Neymar no final das programações. A apresentação do craque brasileiro é transmitida ao vivo pelo canal do Santos no Youtube.>