ALVO CANARINHO?

Agente de Klopp abre o jogo sobre treinador assumir a Seleção: 'Está muito feliz'

Treinador alemão deixou o Liverpool no meio de 2024 se tornou gestor da Red Bull, mas é especulado na Seleção Brasileira

Após a demissão de Dorival Júnior, a CBF segue avaliando nomes para assumir o comando da Seleção Brasileira. Analisando o mercado, um dos treinadores que passaram a ser especulados para ser o novo comandante do Brasil é o alemão Jürgen Klopp, que deixou o Liverpool no meio do ano passado, após nove anos. E o agente do treinador comentou sobre a situação.>