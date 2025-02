CAMPEONATO SAUDITA

Al Wehda x Al Nassr: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), no estádio King Abdulaziz Sports City

O Al Nassr entra em campo nesta terça-feira (25) para enfrentar o Al Wehda, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 13h, no estádio King Abdulaziz Sports City, em Meca, na Arábia Saudita.>

Derrotado na última rodada, em casa, o time de Cristiano Ronaldo tem que vencer para ainda seguir à caça da liderança. A equipe ocupa neste momento a 4ª colocação, com 44 pontos. O primeiro é o Al-Ittihad, com 55. Já o adversário é o lanterna, com apenas 13, e precisa desesperadamente pontuar para tentar evitar o rebaixamento.>