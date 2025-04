DEU RED

Além de Bruno Henrique, relembre jogadores envolvidos com fraudes em apostas

Jogador do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por envolvimento com fraudes em apostas esportivas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, vive um momento delicado fora dos gramados. O jogador Rubro-Negro foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no caso de fraude em competições esportivas, como noticiado com exclusividade pelo Metrópoles. Além do jogador, outros atletas foram punidos por envolvimento com a prática.>