SÉRIE B

Amazonas x Athletic Club: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 11ª rodada da Série B, a partida será disputada no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, às 19h30

Amazonas e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >