FUTEBOL

Ancelotti exalta Vini Jr após atuação de gala na goleada do Real Madrid: 'Te amo'

Atacante marcou três gols no sábado (9)

Após o show e os três gols do atacante Vinícius Júnior na vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna no sábado, pelo Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti, se rendeu ao jogador nas redes sociais.

O treinador do Real Madrid publicou uma foto de um abraço com Vini Jr., à beira do campo, na comemoração do primeiro gol do brasileiro diante do Osasuna. "Te quiero, Vini (expressão que, em espanhol, tem o mesmo significado de ‘Te amo’, em português)", postou Carlo Ancelotti na legenda.