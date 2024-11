BOLA DE OURO

'Vinicius, bola de praia': torcedores do Barcelona e Atlético de Madrid ironizam Vini Jr

Os gritos foram cantados nos jogos do Campeonato Espanhol do último domingo (3)

Marina Branco

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:52

Torcedores do Barcelona criticando Vini Jr no estádio Crédito: Reprodução I X

Os incômodos e satisfações deixados pela escolha do volante espanhol Rodri como melhor jogador do mundo pela premiação da Bola de Ouro continuam se manifestando não somente nas redes sociais, mas também nos estádios. No último domingo (3), no Montjuic e no Wanda Metropolitano, torcedores do Barcelona e do Atlético de Madrid provocaram Vinicius Junior.

Os gritos de “balón de playa, Vinicius balón de playa” chamando o jogador brasileiro de “bola de praia” são uma nova versão da frase que os fãs de Vini cantavam para pedir sua premiação como melhor jogador do mundo. A adaptação foi ouvida nos jogos do Campeonato Espanhol, jogado por Vinicius como atacante do Real Madrid.

El Estadi Olímpic se acuerda de Vinicius y su no balón de oro: “Balón de playa, Vinicius balón de playa” canta la afición culé. pic.twitter.com/rY1kJ8aCbV — Roger Pros Pereira (@RogerProsP) November 3, 2024

Ao longo da temporada, Vinicius foi cotado por muitos como favorito a entrar na seleta lista de jogadores que venceram o Ballon D’Or da France Football em parceria com a Uefa. As especulações se baseavam no papel que Vini desempenhou nas conquistas da Champions League, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha pelo Real Madrid.

Rodri, por sua vez, passou a ser mais destacado após vencer a Eurocopa com a Seleção Espanhola, tendo sua vitória defendida e criticada por muitos ao redor do mundo.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024 Crédito: Reprodução I X @ballondor

O próximo jogo disputado por Vini seria no último final de semana, contra o Valencia, mas acabou sendo cancelado por conta das tempestades e enchentes que assolaram a cidade do time adversário. A partida ainda não tem uma nova data definida.