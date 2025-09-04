SELEÇÃO BRASILEIRA

Após convocação, Jean Lucas fica de fora da partida entre Brasil x Chile

Meia do Bahia ainda pode jogar partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9)



Elaine Sanoli

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:03

Jean Lucas comemorou a classificação do Bahia na Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Convocado para atuar pela seleção brasileira, o meia Jean Lucas ainda não deve pisar no gramado do Maracanã, no confronto contra o Chile. O jogador do Bahia ficará fora do banco de reservas durante a partida desta quinta-feira (4).

A comissão técnica apontou que houve a necessidade de reduzir a lista de suplentes e o meia do Bahia acabou cortado da lista de jogadores que ficarão à disposição do técnico Carlo Ancellotti.

Jean Lucas foi convocado no dia 27 de agosto, para ocupar o lugar deixado por Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League. O atleta de 27 anos vive sua primeira Data Fifa com a Amarelinha. A convocação do meia encerrou um longo jejum do Bahia na Seleção, já que o último atleta do Tricolor a atuar pela equipe principal havia sido Luís Henrique, em 1991.

Apesar de ficar de fora deste jogo, Jean Lucas ainda pode disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), no Estádio Municipal – El Alto, às 19h30.

Jean Lucas é convocado para seleção 1 de 20

Brasil x Chile será às 21h30 (de Brasília) desta quinta, no Maracanã, com transmissão na TV Globo e no sportv. O novo canal ge tv também exibe de forma multiplataforma (YouTube, Globoplay e no ge.globo). O duelo marca a estreia de Carlo Ancelotti no Maracanã à frente da Seleção, e é válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.