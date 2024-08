NOVO CLUBE

Após deixar o time feminino do Bahia, Lindsay Camila é anunciada pelo Al-Ittihad

Campeã da Série A2 do Campeonato Brasileiro, Lindsay Camila foi anunciada como nova treinadora do time feminino do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Nas redes sociais, a treinadora comemorou a chegada ao novo clube.